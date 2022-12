Messina-Taranto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Messina-Taranto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Partita molto delicata questa dello stadio San Filippo – Franco Scoglio, visto che i siciliani sono ultimi e non possono non vincere, ma d’altro canto i pugliesi si trovano in un limbo di classifica e non devono farsi risucchiare nelle sabbie mobili. Si parte alle ore 12.30 di domenica 18 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.