Medvedev-Fritz in tv: orario, canale e diretta tv e streaming finale Diriyah Tennis Cup 2022

Daniil Medvedev sfiderà Taylor Fritz nella finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione saudita che conclude una tre giorni di tennis d’alto livello. Il russo è stato finora un rullo nei suoi match giocati, imponendosi facilmente prima su Zverev e in semifinale su Wawrinka. Zero set persi, zero long set giocati per l’ex vincitore degli Us Open, che è chiamato ad una reazione di forza nel 2023 dopo un 2022 avaro di soddisfazioni. Fritz dal canto suo prosegue il suo ottimo momento dopo la semifinale alle Atp Finals. Due buone vittorie contro Hurkacz e Norrie per l’americano, che probabilmente non vorrebbe che questo 2022 finisse. C’è un solo precedente tra i due, vinto da Medvedev per due set a zero qualche mese fa sul cemento di Cincinnati.

PARTECIPANTI

MONTEPREMI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Daniil Medvedev e X scenderanno in campo sabato 10 dicembre, alle ore 18:00 italiane, quando in Arabia Saudita saranno le 20:00. Il match sarà trasmesso dal canale Eurosport 2, visibile al canale 210 di Sky, ma anche su Dazn e TimVision. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+ e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.