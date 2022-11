Kickboxing, Mattia Faraoni vs Charles Joyner in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti

Mattia Faraoni contro Charles Joyner nell’evento ‘Superfights Roma: la resa dei conti’. A Cinecittà World il fighter romano inseguirà il titolo mondiale cat -95kg della International Sport Kickboxing Association (ISKA). Nel primo match, fu fermato dai medici a causa di un malore nella notte precedente all’incontro. Ora Mattia Faraoni vuole riprendersi tutto. Si combatte sabato 26 novembre e la main card scatterà alle 20:00. L’incontro principale però non dovrebbe avere luogo prima delle 22:30 o 23:00. Sarà possibile seguire l’incontro tra Mattia Faraoni e Charles Joyner (e l’intero evento) in diretta tv o streaming esclusiva su Dazn. Sul ring romano occhi puntati su Roberto Oliva, intercontinentale ISKA, Mustapha Haida, mondiale ISKA, Cristian Guiderdone, mondiale ISKA, Eddy Ruiz mondiale IMTF.

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A FARAONI

Ma i riflettori inevitabilmente sono su Mattia Faraoni e Charles Joyner, match da gustarsi in tv o streaming. Cambia la categoria (95 kg), ma non la voglia. “Il protagonista di un film deve sempre toccare il punto più basso per far sì che il suo epilogo finale sia il più glorioso possibile. Spero che per me ci sia una storia ancora più bella da raccontare”, ha detto ai nostri microfoni in un’intervista. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale, con aggiornamenti in tempo reale.