Marsiglia-Lazio domani in tv in chiaro? Data, orario e streaming Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Dopo il pareggio con l’Atalanta, spazio all’Europa. Alle 21:00 di giovedì 4 novembre la Lazio farà visita al Marsiglia in occasione della fase a gironi di Europa League 2021/2022. Si gioca al Velodrome e potrete seguire questa partita in diretta sia su Dazn che su Sky Sport oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti al triplice fischio. Vietato sbagliare per Sarri.