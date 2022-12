Il programma e i telecronisti sulla Rai di Marocco-Spagna, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento cruciale questo in cui i marocchini sfidano gli spagnoli per il sogno di approdare ai quarti, che invece per gli iberici è un imperativo categorico specie considerando l’accoppiamento sulla carta favorevole. Si parte alle ore 16 di martedì 6 dicembre, chi vincerà?

Marocco-Spagna sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.