Marocco-Portogallo quarti di finale in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Marocco-Portogallo è uno dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida. Pronostico aperto perché i nordafricani hanno dimostrato di poter fare grandi cose in questa edizione, mentre i lusitani sono reduci dalla roboante vittoria agli ottavi e dal nuovo assetto senza Ronaldo che potrebbe garantire più compattezza e freschezza. Dunque ci si gioca il pass per le semifinali e sale l’attesa per una partita da dentro o fuori e che mette in palio la grande chance di essere tra le migliori quattro al mondo. Appuntamento alle ore 16 di sabato 10 dicembre, diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play, diretta testuale, come di consueto, su Sportface.