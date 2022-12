Il programma e i telecronisti sulla Rai di Marocco-Portogallo, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento con la storia per i nordafricani, che vogliono regalarsi il sogno della semifinale. I lusitani, invece, per sfruttare un accoppiamento comunque favorevole e avanzare ancora a caccia del trionfo finale. Si parte alle ore 16 di sabato 10 dicembre, chi la spunterà?

Marocco-Portogallo sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.