Marocco-Portogallo domani in tv: canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Alle 16:00 di sabato 10 dicembre Marocco e Portogallo scenderanno in campo in occasione del quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una sfida da non perdere e che vede la rivelazione del torneo sfidare una nazionale in crisi d’identità dopo il caso Cristiano Ronaldo. Il Marocco viene dall’eliminazione della Spagna e Ziyech e compagni non vogliono smettere di stupire. Di fronte c’è un Portogallo atteso dalla scelta di Santos sull’impiego o meno di CR7 dal 1′. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.