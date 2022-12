Marocco-Francia, programma e telecronisti Rai semifinale Mondiali Qatar 2022

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Marocco-Francia, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento cruciale per i transalpini, a caccia della seconda finale consecutiva e della grande chance di confermare il trionfo di quattro anni fa. I campioni in carica, però, dovranno prestare smisurata attenzione ai nordafricani, indiscussa sorpresa del torneo e in grado di impensierire i bleus. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20 di mercoledì 14 dicembre.

Marocco-Francia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.