Marocco ai quarti di finale: avversario, data, orario e diretta tv

Il Marocco scrive la storia e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022: ecco avversario data, orario e diretta tv della sfida che regala il pass per la semifinale. Una partita durissima quella contro la Spagna, visto che si risolve soltanto ai calci di rigore. La lotteria dal dischetto è emozionante e premia gli africani per 3-0, che dunque proseguono nel loro cammino. A questo proposito, sabato 10 dicembre alle ore 16 è tutto pronto per lo scontro che si disputa per i quarti di finale della coppa del mondo: la rivale sarà la vincente della sfida tra Portogallo e Svizzera, la diretta tv come di consueto in esclusiva e in chiaro su Rai Uno con streaming su Rai Play. Diretta testuale sempre garantita su Sportface.