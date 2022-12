Maratona Reggio Emilia 2022 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Reggio Emilia 2022, corsa di running in programma domenica 11 dicembre nella città emiliana. Al via la 26esima edizione della Maratona di Reggio Emilia, con partenza e arrivo previsti nuovamente nella piazza del teatro Municipale. Il percorso attraverserà la città nei primi 5 km, per poi dirigersi verso la campagna e i paesi circostanti, prima di fare ritorno in città. A margine della celebre corsa sui 42 km e 195 metri, si svolgerà anche la “10 miglia di Reggio Emilia”, con partenza in coda alla Maratona e medesimo percorso. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.45 di domenica 11 dicembre in Piazza della Vittoria. La Maratona di Reggio Emilia 2022 non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con la

PROGRAMMA DI GIORNATA

9:45 partenza maratona da via Guasco

A seguire partenza !10 miglia Reggio Emilia”