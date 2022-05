Mantova-Verona stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2

by Andrea Bellini

Giddy Potts - Foto profilo ufficiale Facebook Mantova

L’orario e come vedere in diretta Staff Mantova-Tezenis Verona, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La formazione scaligera ha vinto le due partite giocate in Veneto, e ha quindi ora la prima possibilità per chiudere la questione passaggio del turno. La palla a due è in programma alle ore 20:00 di venerdì 13 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale.

