Mantova-Sangiuliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Mantova-Sangiuliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Nel girone A in campo al Martelli due squadre che si trovano nella zona bassa della classifica, entrambe a caccia di punti per allontanarsi dalle posizioni playout. Due punti a separarle, a vantaggio degli ospiti: chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.