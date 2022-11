Mantova-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Danilo Martelli per Mantova-Albinoleffe, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I bergamaschi, dopo la sconfitta subita in casa contro la Pro Patria, vogliono subito resettare e tornare alla vittoria per restare in scia alle dirette avversarie in corsa per un posto nella zona playoff. I padroni di casa, invece, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare ed hanno bisogno di rialzare la testa per tentare il sorpasso proprio ai danni della squadra ospite, che dista soltanto un punto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Giovanni Cristiano.

