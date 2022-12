Lucchese-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni su Lucchese-Carrarese, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I padroni di casa hanno ottenuto due vittorie nelle ultime cinque partite ed occupano l’ultimo slot disponibile per i playoff, motivo per il quale sperano di confermarlo. Anche la formazione ospite è reduce da due successi nelle ultime cinque e spera di portare a casa i tre punti in questo derby toscano per allungare ulteriormente il gap in classifica con i rivali odierni. La sfida andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA