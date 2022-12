Liverpool-Milan oggi in tv: data, orari e diretta streaming, Amichevole 2022

Ecco tutte le informazioni relative a Liverpoool-Milan, match amichevole che i rossoneri giocheranno a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A: la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I ragazzi di Stefano Pioli, dopo la sconfitta incassata martedì contro l’Arsenal, tornano in campo per la seconda sfida della Dubai Super Cup 2022 contro i Reds di Jurgen Klopp. Per il club meneghino, dunque, sarà un altro test molto importante anche in vista degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, che andranno in scena tra febbraio e marzo. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 16 dicembre alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn, con telecronaca affidata ad Dario Mastroianni e commento tecnico di Dario Marcolin.

