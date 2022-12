Liverpool-Leicester stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv stasera Liverpool-Leicester, appuntamento della diciottesima giornata di Premier League 2022/2023. Inizia il tour de force festivo del calcio inglese, con i Reds che quattro giorni dopo il successo in trasferta sull’Aston Villa fanno ora il loro ritorno ad Anfield. Avversario odierno è il Leicester, uscito sconfitto con un secco 3-0 dall’ultimo match giocato pochi giorni fa contro il Newcastle. La squadra di Klopp prova ad inanellare la terza vittoria consecutiva. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e il match sarà trasmesso su Sky Sport Football e Now Tv.