Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Lietkabelis-Brescia, sfida valida come settima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. La formazione di coach Magro, dopo due vittorie di fila con Prometey e Ulm, ha decisamente rallentato nella competizione, perdendo tre partite consecutive e finendo al penultimo posto, in una classifica che rimane comunque cortissima. Infatti, ad esempio, con una vittoria nella partita a Panevezys andrebbe a raggiungere in classifica proprio gli avversari di oggi, che però vantano uno score immacolato tra le mura amiche, con tre vittorie in altrettanti match giocati. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 7 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Lietkabelis-Brescia di Eurocup.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.