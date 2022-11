Lecco-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Allo stadio Rigamonti-Ceppi va in scena Lecco-Renate, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: la data, l’orario, la diretta tv e streaming. Dopo tre turni complicati la formazione ospite è tornata al successo riprendendosi il secondo posto a quota 27 punti e adesso non vuole assolutamente più fermarsi. Ad occupare la seconda piazza, però, ci sono anche i padroni di casa che, in quello che si preannuncia come uno scontro diretto di alta classifica, vogliono ottenere una vittoria estremamente importante. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

