Lazio-Verona in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022

by Davide Triolo

Thomas Strakosha, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio dovrà vedersela con l’Hellas Verona nel contesto della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022, ultimo atto del nostro campionato. I biancocelesti non hanno deluso le attese disputando un’annata di tutto rispetto, coronata con un pari all’Allianz Stadium, contro la Juventus, che ha garantito un pass per la prossima Europa League; ottima stagione anche per quanto concerne gli scaligeri, stabilmente a metà classifica per l’interezza del campionato, a tratti con ambizioni europee. L’attesa sfida tra Lazio e Verona si svolgerà oggi, sabato 21 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20.45; la diretta televisiva del match sarà offerta da Dazn, che detiene i diritti dell’intera Serie A, mentre Sky Sport non potrà coprire l’evento in questione; nota e funzionale l’applicazione Dazn, scaricabile sia da Android che da iOS e fruibile tramite un abbonamento. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti, pagelle e highlights relativamente a Lazio-Verona all’Olimpico.