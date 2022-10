Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Udinese, match valido per la decima giornata di Serie A 2022/2023. Partita di altissima classifica all’Olimpico, dove due tra le migliori squadre del campionato fin qui provano a darsi battaglia con in palio tre punti non d’oro ma di platino. Chi riuscirà ad avere la meglio in una sfida molto attesa? Appuntamento fissato per le ore 15 di domenica 16 ottobre.

Lazio-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Federico Peluso.

DIFFIDATI LAZIO