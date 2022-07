Lazio-Triestina in tv domani: canale, orario e streaming amichevole 2022

by Deborah Sartori

Maurizio Sarri - Foto LiveMedia/Domenico Cippitelli

Sta per terminare il conto alla rovescia per Lazio-Triestina, amichevole precampionato 2022/2023: ecco le informazioni per seguire la partita. Nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore, i biancocelesti affrontano la formazione triestina, che ha chiuso al quinto posto l’ultimo campionato di Serie C. Fischio d’inizio fissato per domenica 17 luglio (orario da definire). La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.