Lazio-Sassuolo, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Daniele Forsinetti

Maurizio Sarri, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio, dopo un avvio di stagione abbastanza altalenante, si prepara a disputare una nuova sfida contro il Sassuolo, nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, alla vigilia della partita, interverrà in conferenza stampa alle ore 14:15 di venerdì 1 aprile; l’evento sarà trasmesso in diretta tv e in radio su Lazio Style Channel.