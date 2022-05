Lazio-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Curva Nord Lazio - Foto Antonio Fraioli

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Sampdoria, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico i biancocelesti vogliono un’altra vittoria per la lotta all’Europa League, mentre i blucerchiati non sono ancora salvi e lo sarebbero solo con un successo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 7 maggio.

Lazio-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.