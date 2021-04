Lazio-Milan stasera in tv: Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021

by Deborah Sartori

Esultanza Lazio - Foto Antonio Fraioli

Lazio e Milan si affrontano nel posticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Sfida importante per entrambe le formazioni in chiave Europa. La squadra di Inzaghi, forte della gara col Torino da recuperare, in caso di vittoria riaprirebbe i giochi per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di successo dei rossoneri invece sarebbero quest’ultimi a rilanciarsi, escludendo di fatto la Lazio dalla lotta. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di lunedì 26 aprile. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.