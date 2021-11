Lazio-Juventus, Sarri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

by Giorgio Billone

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

Maurizio Sarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Scontro fondamentale e spareggio per la zona europea tra biancocelesti e bianconeri, il tecnico toscano, peraltro ex recente, presenterà i temi della partita a Formello alle ore 14 di venerdì 19 novembre. Diretta tv e streaming su LazioStyle Channel, Sportface.it vi proporrà invece la diretta scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.