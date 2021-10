Lazio-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Daniele Forsinetti

Simone Inzaghi- Foto Antonio Fraioli

L’Inter, l’ottimo esordio stagionale, si prepara a disputare una nuova sfida contro la Lazio nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 15 ottobre alle ore 14:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.