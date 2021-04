Lazio-Genoa, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

by Mattia Zucchiatti

Simone Inzaghi- Foto Antonio Fraioli

Alle 15:00 di sabato 1 maggio Simone Inzaghi parlerà alla vigilia di Lazio-Genoa, lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A e sfida cruciale per la corsa Champions League. Niente conferenza stampa ma solo un intervento ai canali del club che sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Lazio Style Channel e in diretta radio sull’emittente ufficiale della società biancoceleste. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per offrirvi tutte le parole dell’allenatore.