Lazio-Galatasaray, Sarri in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

by Giorgio Billone

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Maurizio Sarri si presenterà in conferenza stampa alla vigilia del match che la Lazio giocherà contro il Galatasaray per cercare di conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League 2021/2022: ecco data, orario e le informazioni su diretta tv e streaming. Non sarà facile venire a capo dei turchi e così il tecnico dei biancocelesti presenterà i temi della partita alle ore 14.30 di mercoledì 8 dicembre. Diretta tv e streaming su Lazio Style Channel, anche sulla radio ufficiale, mentre Sportface.it vi proporrà la diretta scritta in tempo reale.