Lazio-Galatasaray oggi in tv: canale, orario e streaming Amichevole 2022

Alle 16:00 di martedì 13 dicembre la Lazio apre il suo ritiro in Turchia con la partita contro il Galatasaray di Icardi, Juan Mata, Torreira e dell’ex Muslera (questi ultimi assenti per via del Mondiale). Maurizio Sarri chiede una prova di spessore ai suoi, dopo il precedente dello scorso anno. L’allenatore biancoceleste ritrova Milinkovic-Savic e Matias Vecino, reduci del Mondiale. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi offrirà un live testuale nell’arco dei novanta minuti. Sul canale in chiaro su Sky di Lazio Style Channel invece è prevista l’audiocronaca.

