Lazio-Galatasaray domani in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Europa League 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Lazio-Gatalasaray, in programma alle 21:00 di giovedì 9 dicembre in occasione della fase a gironi di Europa League. Entra nel vivo l’ultima giornata del gruppo E: Sarri cerca il primo posto del raggruppamento, ma serve una vittoria contro i turchi. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti.