Lazio-Cagliari oggi in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Felipe Anderson, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Tutto pronto per la quarta giornata di Serie A 2021/2022. La Lazio sfiderà il Cagliari alle 18:000 di domenica 19 settembre nella cornice dell’Olimpico. La squadra biancoceleste cerca la reazione dopo il ko col Milan, gli uomini del nuovo tecnico Mazzarri vogliono conquistare la prima vittoria in stagione. Potrete seguire la partita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e una moviola in tempo reale.