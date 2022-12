Lazio-Almeria oggi in tv: canale, orario, diretta streaming amichevole 2022

Tutto pronto per l’ultimo test amichevole della Lazio di Maurizio Sarri. Giovedì 22 dicembre, alle 18:30, presso il Power Horse Stadium di Almeria la squadra biancoceleste disputerà un’amichevole internazionale contro i Rojiblancos. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Football HD (canale 203) e potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

