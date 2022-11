Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Kalev/Cramo-Brindisi, sfida valida come sesta giornata della Europe Cup 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Vitucci sono attesi dall’ultima partita della fase a gironi con una solo missione: vincere. Infatti, la vittoria contro il fanalino di coda Groningen della scorsa settimana ha regalato ai pugliesi un’ultima chance di passaggio del turno. Per riuscirci, però, è obbligatorio battere gli estoni, primi nel girone e che fin qua hanno perso una sola volta, proprio contro Nick Perkins e compagni.

Il successo, infatti, permetterebbe a Brindisi di raggiungere il Kalev/Cramo a quota 10 punti, ma con il vantaggio del doppio successo nello scontro diretto. Una mancata vittoria, invece, non cambierebbe le sorti per la Happy Casa, che, anche in caso di contemporanea sconfitta del Budivelnyk, rimarrebbe svantaggiata nello scontro diretto con la squadra di Kiev, uscendo dalla competizione. Sono infatti solo due le formazioni che passano il girone. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 30 novembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Kalev/Cramo-Brindisi di Europe Cup.

STREAMING E TV – In Italia non esistono piattaforme che abbiano comprato i diritti per trasmettere né in tv né in streaming la competizione. Piuttosto, tutte le partite, compresa questa, sono visibili in diretta streaming e in modo assolutamente gratuito direttamente sul canale YouTube della FIBA, cliccando il seguente link.