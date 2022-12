Juventus U23-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus U23-Virtus Verona, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Due sconfitte negli ultimi tre turni per la formazione bianconera, che adesso spera di tornare a vincere per restare tra le prime dieci della classe, ovvero in zona playoff. La compagine venete, dal suo canto, è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque ed ha intenzione di vincere ancora per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA