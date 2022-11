Juventus U23-Mantova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Juventus U23-Mantova sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Sette punti a dividere le due squadre che scendono in campo nell’eccezionale cornice dell’Allianz Stadium: i bianconeri sono in zona playoff, gli ospiti invece si trovano nella parte bassa della classifica. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 27 novembre, diretta tv su Sky Sport 259, diretta streaming su Sky Go ma anche su Eleven Sports.