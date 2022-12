Juventus-Standard Liegi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2022

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus-Standard Liegi, match amichevole che i bianconeri disputeranno a meno di una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo le vittorie ottenute nelle precedenti sfide, si prepara a tornare in campo per giocare l’ultimo prima che si ricominci finalmente a fare sul serio. Questo incontro sarà importante per testare ulteriormente la condizione dei giocatori. La partita andrà in scena alle ore 14:30 di venerdì 30 dicembre e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a Dazn, SkyGo e NOW.