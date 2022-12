Juventus-Rijeka oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2022

La Juventus sfida il Rijeka alle 14:00 di giovedì 22 dicembre nella cornice dell’Allianz Stadium. La squadra di Allegri, dopo il successo a sorpresa per 2-0, contro l’Arsenal capolista di Premier cerca un’altra bella prova in vista del primo impegno in campionato nel 2023 contro la Cremonese. L’amichevole contro il Rijeka potrà essere seguita su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale nell’arco dei novanta minuti. La partita sarà a porte chiuse, a differenza del test contro lo Standard Liegi, che andrà in scena venerdì 30 dicembre alle ore 14:30 sempre all’Allianz Stadium.

