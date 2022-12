Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus ed Arsenal, primo test per i bianconeri dopo la ripresa degli allenamenti. Nel bel mezzo del caos societario spetterà a Massimiliano Allegri tenere la squadra concentrata sul campo e la prima amichevole va in quella direzione. Subito un avversario di spessore, in modo da capire a che punto è la condizione in vista del ritorno della Serie A. La sfida è in programma sabato 17 dicembre alle 19:00 all’Emirates Stadium di Londra. Diretta su Dazn.