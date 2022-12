Juve Stabia-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Juve Stabia-Messina sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata la quinta in classifica ospita l’ultima della classe: favoritissime le vespe campane contro i peloritani, che cercano un successo di prestigio per svoltare la stagione amara fin qui. Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports.