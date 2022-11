Italia-Usa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

La sfida tra Italia e Usa sarà la terza dei quarti di finale nelle Finals di Coppa Davis 2022 in corso a Malaga. E’ chiaro come gli azzurri e il loro capitano Filippo Volandri sperassero di arrivare in Spagna in condizioni del tutto differenti. Le assenze delle due punte di diamante Jannik Sinner e Matteo Berrettini per forza di cose rappresentano un fattore tutt’altro che marginale all’interno dell’analisi riguardante questo match.

Il Lorenzo Musetti visto e ammirato negli ultimi mesi restituisce un po’ di speranza, ma dall’altro lato della rete Taylor Fritz e Frances Tiafoe sono stati anch’essi protagonisti di un salto di qualità non indifferente. Per il giovane azzurro, e presumibilmente per Lorenzo Sonego come secondo singolarista, sarà dura. E anche nel doppio gli statunitensi dovrebbero partire con i favori del pronostico. Sock ha più volte dimostrato di essere uno dei più forti al mondo nella specialità e con Paul forma una coppia competitiva. Bolelli e Fognini nell’ultimo periodo hanno faticato ad ottenere risultati degni di nota.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

ITALIA-USA IN TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

QUANDO E COME SEGUIRLA – Italia e Usa scenderanno in campo nella giornata di oggi, giovedì 24 novembre, con inizio fissato a partire dalle ore 10:00. La sfida potrà essere seguita in diretta sia in chiaro su Rai Sport+ (canale 58 del digitale terrestre) che su Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 tra Italia e Usa. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali dei tre incontri, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.

SEGUI LA DIRETTA