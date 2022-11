Italia-Canada oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Coppa Davis 2022

L’Italia sfiderà il Canada nella seconda semifinale della Coppa Davis 2022 in corso a Malaga. Gli azzurri sono tra le migliori quattro squadre del 2022 e non vogliono fermarsi qui. Anche questa volta sfavoriti, contro un’altra compagine nordamericana, ma i nostri hanno dimostrato di tenerci tanto a questa manifestazione e sono pronti a dare battaglia. Dopo otto anni la nostra nazionale è di nuovo in semifinale e proverà ad agguantare quell’atto conclusivo che manca addirittura dal 1998, quando Gaudenzi e compagni si arresero a Milano contro la Svezia. Nel corso di questi ventiquattro anni l’Italia ha vissuto l’inferno della Serie C prima di ritornare ai vertici, e ora si punta alla famosa “Insalatiera”.

Lorenzo Sonego sfiderà Denis Shapovalov, poi toccherà a Lorenzo Musetti contro Felix Auger-Aliassime. Due sfide decisamente complicate, da cui si spera di ottenere almeno una vittoria a sorpresa, in modo da affidare poi le nostre sorti al doppio composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Italia e Canada scenderanno in campo nella giornata di oggi, sabato 26 novembre, con inizio fissato a partire dalle ore 13:00. La sfida potrà essere seguita in diretta in chiaro sui canali Rai (dalle 13:00 alle 13:45 su Rai Sport+, dalle 13:45 in poi su Rai 2). Diretta integrale anche su Sky Sport tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV (previo abbonamento), Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale della Coppa Davis 2022 tra Italia e Canada. Il nostro sito garantirà ai propri lettori le dirette testuali dei tre incontri, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.