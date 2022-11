L’Italia dovrà vedersela contro il Canada nella seconda semifinale della Coppa Davis 2022 in corso a Malaga. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri cercano di conquistare una finale che manca da ben ventiquattro anni alla nostra nazionale. Dopo aver sorpreso gli Stati Uniti, i nostri quattro alfieri vogliono continuare a stupire, pur partendo nuovamente con gli sfavori del pronostico contro il Canada di Auger-Aliassime e Shapovalov.

La sfida partirà proprio contro quest’ultimo che affronterà Lorenzo Sonego, autore di una straordinaria vittoria ai danni di Tiafoe nella giornata di giovedì. Il piemontese è chiamato ad un compito più o meno simile contro il canadese, tennista dal grande talento ma anche altamente incostante. Poi sarà il turno di Lorenzo Musetti, anche questa volta in campo contro un top-10. Auger-Aliassime ha vissuto un grande finale di stagione, ma tra le Atp Finals e il match giocato contro Otte qui a Malaga sembra essere leggermente in riserva. Chissà che non possa scapparci l’impresa, anche se il match di poche settimane fa a Firenze fu a senso unico a favore del canadese. La speranza è quella di arrivare sull’1-1 al doppio decisivo, in cui Bolelli e Fognini partirebbero più o meno alla pari con lo stesso Shapovalov e Vasek Pospisil.

SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

QUANDO E COME SEGUIRLA – La semifinale tra Italia e Canada si terrà oggi, sabato 26 novembre, con inizio fissato a partire dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in chiaro sui canali Rai. Si parte sui RaiSport+ (canale 58 del digitale terrestre), poi la diretta dalle 13:45 si sposterà su Rai 2. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la semifinale della Coppa Davis 2022 tra Italia e Canada. Il nostro sito garantirà ai propri lettori le dirette testuali dei tre incontri, news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.