Italia-Brasile stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

L’Italia sfida il Brasile nel primo match della fase a gironi della United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Questa nuova competizione che inaugura la stagione tennistica vede subito in campo i nostri azzurri, che sono inseriti nel gruppo E con Brasile e Norvegia. I sudamericani saranno i nostri primi avversari, in una sfida che si disputerà su due giorni. Due singolari, uno maschile e uno femminile, in campo questa notte. Poi nella notte tra giovedì e venerdì ci saranno altri due singolari e il doppio misto. Aprono alle ore 04:00 Martina Trevisan e Beatriz Haddad-Maia, ovvero le “numero 1” delle due compagini. A seguire sarà il turno di Lorenzo Musetti, opposto a Felipe Meligeni Rodrigues Alves.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Italia e Brasile scenderanno in campo questa notte (tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre) a partire dalle ore 04:00. Sarà possibile seguire i due incontri odierni su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Italia e Brasile. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.