Il programma e i telecronisti sulla Rai di Iran-Stati Uniti, match valido per la terza giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Partita delicatissima questa del gruppo B, uno spareggio per approdare agli ottavi in cui però entrambe devono vincere e ascoltare cosa accade sull’altro campo. Ad aggiungere tensione, la situazione politica che intercorre tra i due paesi. Si parte alle ore 20 di martedì 29 novembre.

Iran-Stati Uniti sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.