Le indicazioni per vedere in diretta Iran-Stati Uniti in tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo B ai Mondiali di Qatar 2022. Incrocio che ha risvolti simbolici che vanno ben oltre il calcio, ma ciò che conta in questo contesto è il passaggio del turno. Dopo il rocambolesco successo contro il Galles, con un gol al 98′ e uno al 101′, la formazione mediorientale potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, ma a quel punto diventerebbe fondamentale guardare al risultato di Galles-Inghilterra. Per entrambe le selezioni, quindi, si può dire che serva esclusivamente la vittoria. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, con Iran-Stati Uniti che sarà visibile su Rai Uno.