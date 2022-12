Il programma e i telecronisti sulla Rai di Inghilterra-Senegal, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. In palio i quarti di finale in questo quarto ottavo: si sfidano i Tre Leoni, di certo favoriti, e i sempre insidiosi africani che venderanno di certo carissima la pelle. Chi riuscirà a spuntarla? Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20 di domenica 4 dicembre a Doha.

Inghilterra-Senegal sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.