Inghilterra-Senegal ottavi di finale in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Inghilterra-Senegal è una sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022: di seguito ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming. Tutto facile nel girone B per gli inglesi che sono arrivati al primo posto. Sfideranno così nella fase a eliminazione diretta gli africani, che sono giunti secondi nel gruppo A con una bella rimonta dopo il ko all’esordio. Chi riuscirà a centrare il pass per i quarti di finale? Appuntamento alle ore 20 di domenica 4 dicembre, diretta tv in esclusiva e in chiaro su Rai Uno, streaming su Rai Play.