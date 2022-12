Inghilterra-Francia quarti di finale in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Inghilterra-Francia è uno dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni sulla data, l’orario e la diretta streaming. Supersfida e grande classica del calcio europeo per un posto in semifinale: ci si gioca tantissimo in questo derby della Manica che mette di fronte la formazione dei Tre Leoni, che ha liquidato il Senegal agli ottavi, e i Bleus che hanno avuto la meglio della Polonia. Adesso si ritrovano l’una contro l’altra e la posta in palio è altissima. Chi vincerà a Doha? Appuntamento alle ore 20 di sabato 10 dicembre, diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play e diretta testuale su Sportface.