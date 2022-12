Il programma e i telecronisti sulla Rai di Inghilterra-Francia, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ci siamo: è lo scontro più interessante ed equilibrato e in palio c’è un posto in semifinale: due corazzate si fronteggiano per proseguire nella caccia al titolo iridato, che ai Tre Leoni manca ormai da oltre mezzo secolo e di cui i transalpini invece sono i detentori. Appuntamento alle ore 20 di sabato 10 dicembre.

Inghilterra-Francia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.